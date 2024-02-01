Малахов Дмитрий Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Дмитрий Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1912

Дочь: Малахова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Комарова Елизавета Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалимова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Комарова Елизавета Никандровна

Смерть
Неизвестно
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