Малахов Дмитрий Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1912
Дочь: Малахова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Комарова Елизавета Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалимова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Комарова Елизавета Никандровна
Смерть
Неизвестно