Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна
Место рожденияг.Сувалки, Польша
Дата рождения21.01.1901 ст.
Дата смерти22.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Сувалки, Польша
Рождение ребёнка
27.10.1922
Дочь: Вербелова Октябрина Петровна
Отец ребёнка: Фельдман Петр Максимович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.09.1925
Отец ребёнка: Фельдман Петр Максимович
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1981
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область