Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна
женский, родилась 21.01.1901 ст., г.Сувалки, Польша
умерла 22.01.1981, Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Дети
Вербелова (Фельдман) Октябрина Петровна27.10.1922 г.р.
Фельдман Артём Петрович07.09.1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Сувалки, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1922
Дочь: Вербелова (Фельдман) Октябрина Петровна
Отец ребёнка: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.09.1925
Отец ребёнка: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович
Харьков, Харківська область
Смерть
22.01.1981
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область