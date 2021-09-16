Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна 21.01.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна

Автор
СФ
Фельдман С.

женский, родилась 21.01.1901 ст., г.Сувалки, Польша

умерла 22.01.1981, Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Дети
Вербелова (Фельдман) Октябрина Петровна27.10.1922 г.р.
Фельдман Артём Петрович07.09.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Сувалки, Польша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович

Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Вербелова (Фельдман) Октябрина Петровна

Отец ребёнка: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Фельдман Артём Петрович

Отец ребёнка: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович

Харьков, Харківська область

Смерть
22.01.1981
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.