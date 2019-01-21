Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдман (Франк) Ольга (Эля) Борисовна

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Место рождения

г.Сувалки, Польша

Дата рождения

21.01.1901 ст.

Дата смерти

22.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Сувалки, Польша
Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Вербелова Октябрина Петровна

Отец ребёнка: Фельдман Петр Максимович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Фельдман Артём Петрович

Отец ребёнка: Фельдман Петр Максимович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельдман Петр Максимович

Смерть
22.01.1981
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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