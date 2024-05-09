Васильев Евдоким Иванович
Место рожденияУдино Ярский район Удмуртия
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Васильев Иван
Мать: не указана
Удино Ярский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Васильева Лидия Евдокимовна
Мать ребёнка: Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
24.03.1941
Дочь: Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна
Мать ребёнка: Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна
Смерть
?.02.1943