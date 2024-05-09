Васильев Евдоким Иванович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Евдоким Иванович

Место рождения

Удино Ярский район Удмуртия

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Васильев Иван

Мать: не указана

Удино Ярский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Васильева Лидия Евдокимовна

Мать ребёнка: Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.1941

Дочь: Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна

Мать ребёнка: Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна

Смерть
?.02.1943

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