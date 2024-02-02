Мартынов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Мартынов Александр Иванович
Мать: Федосия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мартынов Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Мартынов Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынов Галина Ивановна
Смерть
2004