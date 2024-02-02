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Мартынов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Мартынов Александр Иванович

Мать: Федосия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Мартынов Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Мартынов Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынов Галина Ивановна

Смерть
2004
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