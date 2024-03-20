Wille Johann Friedrich
Место рожденияПруссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.07.1841
Жена: Вилле Любовь Романова
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Рождение ребёнка
23.08.1842
Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова
Рождение ребёнка
23.07.1844
Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бейер Мария Федоровна
Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Верровское частное заведение господина Крюммера
Учитель
Образование
Неизвестно
Королевская Прусская семинария
Смерть
Неизвестно