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Wille Johann Friedrich

Место рождения

Пруссия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруссия
Бракосочетание
02.07.1841

Жена: Вилле Любовь Романова

Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Рождение ребёнка
23.08.1842

Сын: Вилле Феодор Иванович

Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вилле Емельян Иванович

Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова

Рождение ребёнка
23.07.1844

Сын: Вилле Владимир Иванович

Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бейер Мария Федоровна

Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Вилле Любовь Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Верровское частное заведение господина Крюммера
Учитель
Образование
Неизвестно
Королевская Прусская семинария
Смерть
Неизвестно
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