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Рукавишников Иван Федорович

Место рождения

Большая Вологодская, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

18.10.1912 ст.

Дата смерти

После ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Вологодская, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Крещение - 21.10.1912 Восприемники - Николай Иванович Абрамов, 1888 БВС и дв.Александра Сергеевна Рукавишникова, 1896
Рождение ребёнка
02.11.1937

Сын: Рукавишников Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большая Вологодская, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
После ?.09.1941
Без вести, Карельский перешеек
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