Рукавишников Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1912 ст.
Дата смертиПосле ?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1912 ст.
Крещение - 21.10.1912 Восприемники - Николай Иванович Абрамов, 1888 БВС и дв.Александра Сергеевна Рукавишникова, 1896
Рождение ребёнка
02.11.1937
Сын: Рукавишников Алексей Иванович
Смерть
После ?.09.1941
Без вести, Карельский перешеек