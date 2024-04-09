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Легоньков Алексей Валериевич

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Место рождения

Нью-Йорк, США

Дата рождения

11.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1974

Отец: Легоньков Валерий Васильевич

Мать: Легонькова (Дорофеева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.2016

Дочь: Легонькова Мирослава Алексеевна

Мать ребёнка: Костицына (Едигарова) Евгения Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.2016

Сын: Легоньков Ростислав Алексеевич

Мать ребёнка: Костицына (Едигарова) Евгения Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.11.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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