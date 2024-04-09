Легоньков Алексей Валериевич
Место рожденияНью-Йорк, США
Дата рождения11.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1974
Рождение ребёнка
14.03.2016
Дочь: Легонькова Мирослава Алексеевна
Мать ребёнка: Костицына (Едигарова) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.2016
Сын: Легоньков Ростислав Алексеевич
Мать ребёнка: Костицына (Едигарова) Евгения Андреевна
Бракосочетание
05.11.2022
Жена: скрыто настройками приватности