Лопарева Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Козлова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лопарев Сергей
Смерть
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Под старость лет стала слаба умом, т.к. никто сидеть дома с ней не мог. Определили ее в пансионат в Стрельна или Пушкин, где она и скончалась. В те времена тело никуда не перевозили где умерла там и п... Показать все