Лопарева Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопарева Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Козлова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лопарев Сергей

Смерть
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Под старость лет стала слаба умом, т.к. никто сидеть дома с ней не мог. Определили ее в пансионат в Стрельна или Пушкин, где она и скончалась. В те времена тело никуда не перевозили где умерла там и п... Показать все
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