Зорин Виктор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Виктор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
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Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1983

Дочь: Зорина Ангелина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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