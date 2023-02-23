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Масягутова Кунакбика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Габдуллатипов Сагит

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1818

Сын: Габдуллатипов Хусаин

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баймухаметов Малика

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1829

Сын: Габдуллатипов МухаметСадык

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1831

Сын: Габдуллатипов МухаметГали

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Умугульсима

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1834

Сын: Габдуллатипов МухаметАмин

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Нуралиев Фатима

Отец ребёнка: Масягутов Габдуллатиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масягутов Габдуллатиф

Смерть
Неизвестно
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