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Беляк Олег Леонидович

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

12.09.1971

Дата смерти

24.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляк Елена Александровна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляк Елена Александровна

Смерть
24.08.2013
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