Беляк Олег Леонидович
Место рождения
Дата рождения12.09.1971
Дата смерти24.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляк Елена Александровна
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.2013