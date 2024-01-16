Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Корзников Андриян
Мать: ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Корзников Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корзников Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ираида Григорьевна
Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно