Корзников Григорий Андриянович (Адрианов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Корзников Андриян

Мать: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Корзников Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Корзников Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ираида Григорьевна

Мать ребёнка: Корзникова Агния Леонтьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Агния Леонтьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close