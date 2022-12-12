(Карасева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карасева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Карасев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1929

Сын: Корниенко Алексей

Отец ребёнка: Корниенко Михаил

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Михаил

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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