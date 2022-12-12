(Карасева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Карасев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1929
Сын: Корниенко Алексей
Отец ребёнка: Корниенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Михаил
Смерть
Неизвестно