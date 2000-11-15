Федотова Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Дарья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.2000

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2000

Отец: Федотов Виктор Тимофеевич

Мать: Федотова Елена

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