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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1878

Дата смерти

07.02.1891

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1878

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
07.02.1891
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