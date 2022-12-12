Державин Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1973 по 1979
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1979 по 1994
Место жительства
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
1994