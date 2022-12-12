Державин Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Державин Леонид Сергеевич

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Место жительства
По 1933
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1973 по 1979
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1979 по 1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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