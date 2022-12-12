Граве Иван (Янис) Бальцерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Лондон
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942