Граве Иван (Янис) Бальцерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граве Иван (Янис) Бальцерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1913
Лондон
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
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