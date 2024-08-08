Шумкова (Протасова) Дарья Якимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1869 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1869 и 1870
Отец: Протасов Яким Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1898 ст.
Сын: Шумков Стефан Харитонович
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.
Сын: Шумков Нииколай Харитонович
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.
Сын: Шумков Александр Харитонович
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1902 ст.
Дочь: Шумкова Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Шумкова Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1910
Сын: Шумков Василий Харитонович
Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович
Смерть
Неизвестно