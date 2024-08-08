Шумкова (Протасова) Дарья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова (Протасова) Дарья Якимовна

Место рождения

Дурыманы, Верхкамский округ, Уральская область

Дата рождения

Между 1869 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870

Отец: Протасов Яким Алексеевич

Мать: не указана

Дурыманы, Верхкамский округ, Уральская область
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
08.04.1898 ст.

Сын: Шумков Стефан Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.

Сын: Шумков Нииколай Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
12.02.1900 ст.

Сын: Шумков Федор Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Сын: Шумков Александр Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
30.06.1902 ст.

Дочь: Шумкова Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Шумкова Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.

Сын: Шумков Иван Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Шумков Василий Харитонович

Отец ребёнка: Шумков Харитон Иванович

Жданова, Верхкамский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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