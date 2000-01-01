Харитонова (Харитонова) Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1782
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Рязанов Яков
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анастасия Якимовна
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рязанов Александр Якимович
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Якимовна
Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842