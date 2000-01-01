Харитонова (Харитонова) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Харитонова) Афанасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1782

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1798

Муж: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рязанов Яков

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анастасия Якимовна

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рязанов Гавриил Якимович

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рязанов Иван Якимович

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рязанов Александр Якимович

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Якимовна

Отец ребёнка: Рязанов Яким Меркурьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842
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