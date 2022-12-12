Дружинина Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2005
Рождение ребёнка
26.05.2008
Отец ребёнка: Дружинин Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
26.02.2016
Дочь: Дружинина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Дружинин Павел Юрьевич
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ