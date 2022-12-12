Дружинина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

29.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
12.08.2005

Муж: Дружинин Павел Юрьевич

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Дружинин Егор Павлович

Отец ребёнка: Дружинин Павел Юрьевич

Рождение ребёнка
26.02.2016

Дочь: Дружинина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Дружинин Павел Юрьевич

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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