Айзатуллин Мубаракша
Место рожденияСт.Какерли Дрожжановского р-на РТ
Дата рождения02.02.1947
Дата смерти03.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1947
Бракосочетание
11.09.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1971
Сын: Айзатуллин Ильгам
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2003