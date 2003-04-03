Айзатуллин Мубаракша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйзатуллин Мубаракша

Айзатуллин Мубаракша

Место рождения

Ст.Какерли Дрожжановского р-на РТ

Дата рождения

02.02.1947

Дата смерти

03.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1947

Отец: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Мать: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Бракосочетание
11.09.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1971

Сын: Айзатуллин Ильгам

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.