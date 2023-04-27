Строганова (Жигулева (?)) Евфимия Козьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1472
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1472
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1487
Сын: Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович
Отец ребёнка: Строганов Фёдор Лукич
Бракосочетание
Около 1490
Смерть
Неизвестно