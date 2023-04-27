Строганова (Жигулева (?)) Евфимия Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Жигулева (?)) Евфимия Козьминична

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Около 1472

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1470 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1472

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1487

Сын: Строганов Аникей (Аника Иоанникий) Фёдорович

Отец ребёнка: Строганов Фёдор Лукич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1490

Муж: Строганов Фёдор Лукич

Смерть
Неизвестно

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