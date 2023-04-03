Конаныхин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конаныхин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1958

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1958

Отец: Конаныхин Серафим

Мать: Лита

Смерть
1988
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