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Конаныхин Юрий
Конаныхин Юрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1958
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Конаныхин Серафим
Мать
(Бродецкая) Лита
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1958
Отец:
Конаныхин Серафим
Мать:
Лита
Смерть
1988
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