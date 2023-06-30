Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
08.02.1908
Никольская церковь
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Свитковская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.
Сын: Перевощиков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
После 1920
Дочь: Лемишева Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно