Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иванов Михаил Михайлович

Мать: Иванова Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Перевощиков Михаил Семенов

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Никольская церковь
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Свитковская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов

Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.

Сын: Перевощиков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Лемишева Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Перевощиков Михаил Семенов

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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