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Дудин Василий Евгеньевич

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Место рождения

деревня Осинники Шабалинского района Кировской области

Дата рождения

04.02.1960

Дата смерти

30.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1960

Отец: Дудин Евгений Михайлович

Мать: Дудина Валентина Павловна

деревня Осинники Шабалинского района Кировской области
Рождение ребёнка
18.01.1983

Дочь: Гоголева Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Дудина Глафира Михайловна

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1987

Дочь: Тараканова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дудина Глафира Михайловна

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Глафира Михайловна

Смерть
30.09.2018
Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
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