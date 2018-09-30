Дудин Василий Евгеньевич
Место рождениядеревня Осинники Шабалинского района Кировской области
Дата рождения04.02.1960
Дата смерти30.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1960
деревня Осинники Шабалинского района Кировской области
Рождение ребёнка
18.01.1983
Дочь: Гоголева Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Дудина Глафира Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1987
Дочь: Тараканова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дудина Глафира Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2018