Афанасов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Около 1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957

Отец: Афанасов Александр

Мать: Бережнова Мария Ивановна

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