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Афанасов Валерий
Афанасов Валерий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1957
Пол
Мужской
Отец
Афанасов Александр
Около 1935 г.р.
Мать
Бережнова Мария Ивановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957
Отец:
Афанасов Александр
Мать:
Бережнова Мария Ивановна
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