Фетис (Феоктист) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Венедиктов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марина Венедиктова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евфимия Фетисова
Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Федорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Фетисова
Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно