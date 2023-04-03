Фетис (Феоктист) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетис (Феоктист) Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Венедиктов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марина Венедиктова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евфимия Фетисова

Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Федорова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Фетисова

Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия (Афимья) Федорова

Смерть
Неизвестно
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