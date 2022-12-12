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Новоселов Дмитрий Александрович
Новоселов Дмитрий Александрович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
04.02.1969
Пол
Мужской
Отец
Новоселов Александр Иванович
1942 г.р.
Мать
Новоселова (Волошенко) Римма Ивановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1969
Отец:
Новоселов Александр Иванович
Мать:
Новоселова Римма Ивановна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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