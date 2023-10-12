Скрипка Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1900
Дочь: Струценко Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Скрипка Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипка Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Скрипка Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струценко Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Скрипка Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Скрипка Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипка Иван Ильич
Мать ребёнка: Скрипка Лукерья
Смерть
Неизвестно