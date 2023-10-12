Скрипка Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипка Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1900

Дочь: Струценко Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Скрипка Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипка Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Скрипка Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струценко Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Скрипка Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Скрипка Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипка Иван Ильич

Мать ребёнка: Скрипка Лукерья

Смерть
Неизвестно
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