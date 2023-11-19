Постников Михайло (Михаил) Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Постников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Постникова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Постникова Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Постникова Марья Ивановна
Смерть
1843