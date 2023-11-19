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Постников Михайло (Михаил) Иванович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1807

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Постников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Постникова Марья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Постникова Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Постникова Марья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1843
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

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