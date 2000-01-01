Karslyan Shota — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karslyan Shota

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Karslyan Andranik

Мать: Karslyan Lusine

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