Блинов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Андрей Николаевич

Блинов Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1964

Дата смерти

13.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1964

Отец: Блинов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
11.09.1999

Дочь: Блинова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Викторовна

Смерть
13.06.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.