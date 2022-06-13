Блинов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1964
Дата смерти13.06.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1964
Отец: Блинов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
11.09.1999
Дочь: Блинова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Викторовна
Смерть
13.06.2022