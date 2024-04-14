Катерова Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерова Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Катеров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катеров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Катеров Николай

Рождение ребёнка
18.05.1957

Дочь: Рышкина (Катерова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Катеров Николай

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