Катерова Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Катеров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катеров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Катеров Николай
Рождение ребёнка
18.05.1957
Дочь: Рышкина (Катерова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Катеров Николай