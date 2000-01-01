Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1917

Дата смерти

24.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1938

Дочь: Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)

Отец ребёнка: Хамидуллин Валей Сафиулинович

Рождение ребёнка
26.12.1939

Дочь: Галлямова Клара Кашаповна

Отец ребёнка: Хамидуллин Валей Сафиулинович

Рождение ребёнка
14.07.1944

Сын: Галлямов Валерий Кашапович

Отец ребёнка: Галлямов Кашап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галлямов Кашап

Смерть
24.11.1993
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