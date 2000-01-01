Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1917
Дата смерти24.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1938
Дочь: Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)
Отец ребёнка: Хамидуллин Валей Сафиулинович
Рождение ребёнка
26.12.1939
Дочь: Галлямова Клара Кашаповна
Отец ребёнка: Хамидуллин Валей Сафиулинович
Рождение ребёнка
14.07.1944
Сын: Галлямов Валерий Кашапович
Отец ребёнка: Галлямов Кашап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галлямов Кашап
Смерть
24.11.1993