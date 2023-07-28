Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Емельянович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Емельянович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Емельянович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Емельянович
Смерть
Неизвестно