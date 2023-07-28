Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Емельянович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Емельянович

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Емельянович

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Емельянович

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Емельянович

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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