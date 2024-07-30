Кириллов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилов Иван
Мать: Кириллова Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Кириллов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: Кириллова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кириллов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
05.10.1916
Сын: Кириллов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева
Смерть
Неизвестно