Кириллов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилов Иван

Мать: Кириллова Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Кириллов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Кириллова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кириллов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Рождение ребёнка
05.10.1916

Сын: Кириллов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кирилова Надежда Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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