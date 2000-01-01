Кромская Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1911
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Кромский Фёдор
Рождение ребёнка
20.10.1915
Сын: Кромский Яков
Отец ребёнка: Кромский Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Иван
Отец ребёнка: Кромский Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кромский Фёдор
Смерть
Неизвестно