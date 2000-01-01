Кромская Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромская Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1911

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Кромский Фёдор

Рождение ребёнка
20.10.1915

Сын: Кромский Яков

Отец ребёнка: Кромский Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Иван

Отец ребёнка: Кромский Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кромский Фёдор

Смерть
Неизвестно
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