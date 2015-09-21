Филимонов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1947

Дата смерти

21.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1947

Отец: Филимонов Петр Савельевич

Мать: Филимонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2015
д. Петровка
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