Грехова Ангелина (Акулина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова Ангелина (Акулина) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

10.05.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1793

Сын: Грехов Иван Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.07.1797

Дочь: (Грехова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.05.1820
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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