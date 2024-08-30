Грехова Ангелина (Акулина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти10.05.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1793
Сын: Грехов Иван Иванович
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1797
Дочь: (Грехова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Смерть
10.05.1820