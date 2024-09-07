Залуцкая Ельцова Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залуцкая Ельцова Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905

Отец: Ельцов Прокопий

Мать: Ельцова Пелагея

Бракосочетание
1925

Муж: Залуцкий Степан Степанович

Ельцевское, Селенгинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
15.08.1939

Сын: Залуцкий Владимир Степанович

Отец ребёнка: Залуцкий Степан Степанович

Смерть
Неизвестно

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