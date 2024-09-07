Залуцкая Ельцова Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905
Отец: Ельцов Прокопий
Мать: Ельцова Пелагея
Бракосочетание
1925
Ельцевское, Селенгинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
15.08.1939
Сын: Залуцкий Владимир Степанович
Отец ребёнка: Залуцкий Степан Степанович
Смерть
Неизвестно