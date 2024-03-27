Эйдельман Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдельман Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдельман (Вассерман) Мария

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдельман (Вассерман) Мария

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдельман (Вассерман) Мария

Смерть
Неизвестно

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