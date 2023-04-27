Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878
Отец: Михаил Феодоров
Мать: Ирина Прохорова
Бракосочетание
11.10.1898 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1899 ст.
Дочь: Крылова (Юдина) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Георгий Никитин
Каменки, Московский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно