Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Михайлова

Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878

Отец: Михаил Феодоров

Мать: Ирина Прохорова

Бракосочетание
11.10.1898 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1899 ст.

Дочь: Крылова (Юдина) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Георгий Никитин

Каменки, Московский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.