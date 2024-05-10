Чурин Алексей Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1852 ст.
Дата смерти02.04.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Хронос. Всемирная история в интернете | http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/churin.php
Упоминание
Неизвестно
«Всемирная история». Энциклопедия | Российская интернет-энциклопедия, составленная профессиональными историками | https://w.histrf.ru/articles/article/show/churin_alieksiei_ievgrafovich
Упоминание
Неизвестно
Офицеры русской императорской армии | Офицеры РИА - крупнейшая открытая база данных и фотоархив офицеров и формирований Русской Императорской Армии начала ХХ-го века | https://ria1914.info/index.php/Ч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Портал «Памяти героев Великой войны. 1914-1918» | https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400334/
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал от инфантерии
Восприемник
19.10.1886 ст.
Собор св. Андрея Первозванного, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Леония Яковлевна (Делле) Мусвиц-Шадурская
Смерть
02.04.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Могила не сохранилась (?)