Чурин Алексей Евграфович 07.02.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧурин Алексей Евграфович

Чурин Алексей Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1852 ст.

Дата смерти

02.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина (Китаева) Александра Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
Хронос. Всемирная история в интернете | http://www.hrono.ru/biograf/bio_ch/churin.php
Упоминание
Неизвестно
«Всемирная история». Энциклопедия | Российская интернет-энциклопедия, составленная профессиональными историками | https://w.histrf.ru/articles/article/show/churin_alieksiei_ievgrafovich
Упоминание
Неизвестно
Офицеры русской императорской армии | Офицеры РИА - крупнейшая открытая база данных и фотоархив офицеров и формирований Русской Императорской Армии начала ХХ-го века | https://ria1914.info/index.php/Ч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Портал «Памяти героев Великой войны. 1914-1918» | https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400334/
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал от инфантерии
Восприемник
19.10.1886 ст.
Собор св. Андрея Первозванного, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Леония Яковлевна (Делле) Мусвиц-Шадурская
Смерть
02.04.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Могила не сохранилась (?)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.