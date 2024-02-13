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Лукиных Савелий Григорьевич

Место рождения

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лукиных Григорий

Мать: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Агапия Федотовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукиных Карп Савельевич

Мать ребёнка: Лукиных Агапия Федотовна

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукиных Андрей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукиных Осип Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукиных Иван Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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