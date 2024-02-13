Лукиных Савелий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лукиных Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукиных Агапия Федотовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лукиных Агапия Федотовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукиных Андрей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно