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Забелин Викентий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Забелин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1834

Сын: Забелин Осип / Иосиф Викентьевич

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Забелин Андрей Викентьевич

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Забелин Иван Викентьевич

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забелин Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Викентьевна

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викентьевна

Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Евфимия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священик, Виленская губ.
Смерть
После 1845
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