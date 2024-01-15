Забелин Викентий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Забелин Матвей
Рождение ребёнка
01.04.1834
Сын: Забелин Осип / Иосиф Викентьевич
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Забелин Андрей Викентьевич
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забелин Александр Викентьевич
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Викентьевна
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викентьевна
Мать ребёнка: Забелина Евфимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священик, Виленская губ.
Смерть
После 1845