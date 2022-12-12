Загребин(Загребнев) Сидор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребин(Загребнев) Сидор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.04.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: Гарбуз Нина Сидоровна

Мать ребёнка: Загребина Матрёна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Матрёна Захаровна

Смерть
11.04.1932
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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