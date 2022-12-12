Загребин(Загребнев) Сидор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11.04.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1930
Дочь: Гарбуз Нина Сидоровна
Мать ребёнка: Загребина Матрёна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1932
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край