Чистяков Ермолай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Анна Никитична
Рождение ребёнка
02.03.1829
Сын: Чистяков Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Никитична
Крестили 3 марта 1829 года восприемники были мастеровой Андрей Иванов Питателев, и штейгера Степана Петрова Дрозжина дочь, девица Параскева.
Рождение ребёнка
20.01.1833
Дочь: Чистякова Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Никитична
У мастерового Ермолая Антонова Чистякова , и законной жены его от первого с ним брака , Анны Никитиной родилась дочь Мария. Восприемники были , унтер шихтмейстер Андрей Иванов Питателев, и вдовы, шт... Показать все
Смерть
Неизвестно