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Чистяков Ермолай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чистяков Антон Семёнович

Мать: Чистякова Евдокия Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Анна Никитична

Рождение ребёнка
02.03.1829

Сын: Чистяков Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Никитична

Крестили 3 марта 1829 года восприемники были мастеровой Андрей Иванов Питателев, и штейгера Степана Петрова Дрозжина дочь, девица Параскева.
Рождение ребёнка
20.01.1833

Дочь: Чистякова Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Никитична

У мастерового Ермолая Антонова Чистякова , и законной жены его от первого с ним брака , Анны Никитиной родилась дочь Мария. Восприемники были , унтер шихтмейстер Андрей Иванов Питателев, и вдовы, шт... Показать все
Смерть
Неизвестно

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