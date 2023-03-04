Кузнецов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Павел Владимирович

Кузнецов Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.2008

Сын: Кузнецов Василий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2014

Дочь: Кузнецова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close