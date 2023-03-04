Кузнецов Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.2008
Сын: Кузнецов Василий Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2014
Дочь: Кузнецова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности