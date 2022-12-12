Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1945
Сын: Воротилин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна
Хлебное, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно