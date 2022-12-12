Ишимцева (Шатилова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимцева (Шатилова) Галина Владимировна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

27.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1965

Отец: Шатилов Владимир Константинович

Мать: Шатилова Тамара Тимофеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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