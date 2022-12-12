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Ишимцева (Шатилова) Галина Владимировна
Ишимцева (Шатилова) Галина Владимировна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
27.03.1965
Пол
Женский
Отец
Шатилов Владимир Константинович
1941 г.р.
Мать
Шатилова (Авдеева) Тамара Тимофеевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1965
Отец:
Шатилов Владимир Константинович
Мать:
Шатилова Тамара Тимофеевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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